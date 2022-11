Gminy z powiatu olkuskiego będą sprzedawały węgiel. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę. Poznajcie szczegóły

Prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dokument pojawił się w dzienniku ustaw w środę, 2 listopada. Termin wejścia przepisów w życie został wyznaczony na kolejny dzień, czyli 3 listopada.

Dystrybucja węgla w powiecie olkuskim

Przypominamy, że burmistrzowie Olkusza i Bukowna wraz z wójtami Klucz, Bolesławia i Trzyciąża wydali wspólne oświadczenie dotyczące sprzedaży węgla na korzystnych warunkach. Władze poinformowały, że po wejściu w życie odpowiednich przepisów samorządy przystąpią do programu dystrybucji surowca własnymi wiłami lub z wykorzystaniem istniejących na ich terenach składów węgla.

- Jesteśmy zdeterminowani, by w tym trudnym czasie dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić naszym mieszkańcom zakup węgla po preferencyjnej cenie. Pracujemy nad szczegółowymi rozwiązaniami, związanymi z logistyką całego przedsięwzięcia, żeby – po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – jak najszybciej przystąpić do realizacji zamówień naszych mieszkańców – piszą we wspólnym komunikacie burmistrzowie i wójtowie.