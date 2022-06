Najlepsze życzenia na 18 urodziny! Krótkie, śmieszne i oryginalne! Pomysły na prezent na osiemnastkę! 24.06

Prezent z okazji 18 urodzin

Życzenia na 18 urodziny:

Dziś 18stka wpisana w rejestr,

Dla Super Dziewczyny, co słaba nie jest.

Wrzuć uśmiech na twarz i dobrą muzę,

I niech impreza trwa jak najdłużej!

Bo do szaleństwa masz dobry powód...

Trzeba to uczcić, że masz już DOWÓD!

***

***

Na roczek - czerwony smoczek.

Na trzy latka - Chatka Puchatka.

Na pięć latek - parostatek.

Na siedem lat - rowerek Skrzat.

A na osiemnastkę co? Harley, skóra, to jest to!

Ćwieki, chromy, zimna stal. Dajesz kopa, no i w dal!

***

To już minęło osiemnaście lat?

Troski młodości poszły w świat!

Teraz wkraczasz w dorosłe życie,

więc prowadź się należycie!!!

***

Nie daj sobie w kasze dmuchać,

dobrych rad się staraj słuchać.

Rób pieniądze, lecz uczciwie,

traktuj wszystkich sprawiedliwie.

Szanuj zdanie innych ludzi,

kochaj to, co miłość budzi.

I nie pozwól, by przykrości,

pozbawiały Cię radości.

***

Taki dzień się zdarza raz, dziś balanga na full gaz.

Nie poddamy się browarom, muza niech gra pełną parą.

Niech sąsiedzi walą w ściany, bo Ty drogi nasz kochany

informujesz cały świat, że dziś kończysz 18 lat!

***

Dużo zdrowia moja mała

abyś nigdy nie płakała

aby facet który kocha

nie walnął znów focha.

Byście razem sobie żyli

i wesoło się bawili,

by baterie w wibratorze

nie wysiadły o złej porze,

aby zawsze był gotowy

i fundował zawrót głowy.

***

GRATULACJE!

Masz już 18 lat!

1. Masz prawo do wyjścia z domu po 21 - jeżeli mieszkasz sam.

2. Masz prawo do palenia papierosów - jeżeli rodzice nic nie wyczują.

3. Według prawa jesteś już pełnoletni - rodzice raczej w to nie wierzą.

4. Nikt nie musi wiedzieć, że nadal sypiasz z misiem.

5. Gdyby to jednak nie był miś-PAMIĘTAJ! Przezorny zawsze ubezpieczony.

Oto kilka ważnych rad, których Ci chcę udzielić.

Z najlepszymi życzeniami!

***

Masz "18" latek - to już fakt

Jesteś teraz wolna jak ptak

Przyjmij najszczersze życzenia

marzeń wszystkich spełnienia

Tysiące chłopaków dookoła

byś zawsze była wesoła!

Byś nigdy starych przyjaciół nie zapomniała

i do stu latek na tym świecie dotrwała!

***

Gdy Ci 18-tka strzeli

masz sto nowych przywilejów,

od dziś wszystko dozwolone,

papierosy, wódka, wino oraz erotyczne kino.

Podśpiewując dana, dana baw się do białego rana,

możesz głośno się weselić

lub numerek sobie strzelić.

***

Z okazji 18 urodzin życzę Ci, by Twoje życie było innych marzeniem,

Byś dorobił się szybko willi z basenem,

By Twój związek wyglądał jak Barbie z Kenem,

By Twoje życie było tak słodkie jak pączek z nadzieniem,

Abyś znajdował tylko czterolistną koniczynkę

I miał skarbów i dobrych wspomnień całą skrzynkę.

Całuję Cię i przesyłam życzenia,

Życzę Ci zdrowia i w życiu powodzenia!

***

Z okazji 18 urodzinek

życzę Ci, mój drogi, samych radosnych nowinek,

żebyś zdrówko, szczęście i radość miał,

marzenia spełniać się nie bał,

zawsze dużo się uśmiechał i był wesoły,

żeby nowy świat Cię nie przeraził i okazał się odlotowy!

Dużo siły i dobre serce miej,

wciąż się wygłupiaj jak dawniej i dużo się śmiej!

***

18-nastka, 18-nastka

ten wiek to już nie należy do bobaska!

Uśmiechnięty, wniebowzięty,

dziś jesteś taki przejęty,

bo dziś w dorosły świat wkraczasz

i wszystkich uwagę na sobie skupiasz.

***

Dziś Twoje 18 urodziny,

więc idziemy na wycieczkę

i bierzemy buteleczkę.

***

Nadeszły Twoje 18-ste urodziny i chcę przed Tobą serce otworzyć

i jak najserdeczniejsze życzenia złożyć.

Życzyć Ci mogę, by każdy chłopak kochał się w Tobie.

A tego co masz w swoim sercu - niech stanie z Tobą na ślubnym kobiercu.

***

Życzę Ci znalezienia takiej pracy, takich przyjaciół

i takich możliwości, o jakich marzysz.

Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą.

Z entuzjazmem, zapałem i radością.

Weź to wszystko i zbuduj z tego życie, które warto przeżyć.

***

***

Sukcesów w dorosłym życiu,

dużo uśmiechu, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

przyjemnych w Twym życiu zdarzeń, życzy…

***

Dziś masz 18 lat! Śmiało teraz ruszaj w świat,

śmiało żyj i trzymaj szczęście swe za ręce!

***

***

Ktoś mi powiedział, że kończysz osiemnaście lat.

Niech na kolana padnie dziś cały świat.

Niech Ci ten dzień szczęście przyniesie

i niech los pieniędzmi wypełni Twą kieszeń.

***

18-sty wybił roczek,

w dorosłe życie zrobiłeś kroczek,

niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja

i to co złe, niech Cię omija.

Wszystko co pragniesz, by Twoje było

i o czym marzysz, by się spełniło.

***

18-ście lat temu ktoś przyszedł na świat, bez majtek, butów i innych atrybutów, spełniając rodzicom marzenia i sny. To właśnie byłeś Ty.

***

W dniu 18-stych urodzin życzę Ci tak jak nikt nie życzy, Spełnienia wszystkich marzeń, Zdrowia, Szczęścia i słodyczy. I życzę Ci, jak w bajce dobra wróżka By spełniło się życzenie z samego końca Twego serduszka.

***

Dziś Twojego święta pora, Już od rana wielki ruch, Stań przed lustrem, wciągnij brzuch! Jeśli nie chcesz się stresować, Musisz ostro zabalować!

***

Udanego startu w dorosłe życie,

Szczęścia, radości, pomyślności.

I napotkania na swojej drodze życia,

Samych wspaniałych ludzi.

***

Życia słodkiego jak tort,

We wszystkich kolorach tęczy.

Niech Twoje noce i dni,

Mają urok i czar.

Jak uśmiech serdeczny.

***

Wszystko co jest Twoim marzeniem, Niech nie uleci z cichym westchnieniem, Co jest i co będzie w przyszłości, Niech Ci się spełni w całości.

***

Dużo uśmiechu, czułej miłości. Udanych imprezek i wspaniałych gości. Zdrowego życia, później starości. Niech zawsze radość w Twym sercu gości!

***

Dziś masz 18 lat !

Śmiało teraz ruszaj w świat,

śmiało żyj i trzymaj szczęście

i za nogi, i za ręce.

***

Osiemnasty stuknął Ci roczek,

zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek.

Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja,

to, co złe z daleka omija,

wszystko, co pragniesz by się ziściło

i tak jak chcesz zawsze było.

***

***

Córeczko/Synku,

Dzisiaj kończysz osiemnaście lat,

lecz przed Tobą cały świat!

Nie żałuj tego, co minęło,

ciesz z tego, co w życiu się osiągnęło!

Zawsze dąż do wytyczonego celu,

mimo iż zazdrościć będzie Ci wielu!

Otaczaj się przyjaciółmi swymi,

raduj momentami tymi,

które uśmiech Ci dają i szczęścia przysparzają!

Serce Twe niech zawsze tak dobre będzie,

a życzliwych ludzi znajdziesz wszędzie!

Pamiętaj też, iż kocham Cię nad życie,

całuję i ściskam Cię sowicie!

***

Życzę Ci znalezienia takiej pracy,

takich przyjaciół i takich możliwości, o jakich marzysz.

Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą.

Z entuzjazmem, zapałem i radością.

Weź to wszystko i zbuduj z tego życie,

które warto przeżyć.

***

Twoje 18 urodziny,

które są raz w życiu

niech będą szczęśliwe i pełne uroku.

Ja ze swej strony składam Ci życzenia

żeby się spełniły wszystkie Twe marzenia!

***

W dniu 18 urodzin życzę Ci - subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy.

***

Rozsądku w życiu,

umiaru w piciu,

dobrego zdrowia,

pieniędzy mrowia,

ciągłej radości,

szczęścia w miłości,

przyjaciół nowych,

snów kolorowych,

rodziny licznej,

pociechy ślicznej,

wspaniałej pracy,

wysokiej płacy,

domu z ogrodem,

psa z rodowodem,

pomysłów wielu,

dojścia do celu,

rekordów bicia,

i stuuuuuuuu lat życia.

***

W dniu wejścia w dorosłych świat,

niech wszystkie smutki odejdą w dal.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem długich i szczęśliwych lat.

***