W Olkuszu i Bukownie zatańczyli przeciwko przemocy wobec kobiet - "One Billion Rising - Nazywam się Miliard"

Nazywam się Miliard w Olkuszu i Bukownie:

"One Billion Rising/Nazywam się Miliard" to akcja ogólnoświatowa. Jest to układ taneczny, który tańczy się w jednym dniu na całym świecie już od 2013 roku. W powiecie olkuskim kobiety pierwszy raz zatańczyły w 2018 roku. Taniec ten symbolizuje protest przeciwko przemocy wobec kobiet.

Organizatorem akcji w Olkuszu i Bukownie jest Magdalena Kubańska, radna z Bukowna. Taniec poprowadziła Agnieszka Karoń.