Stary Olkusz. Kiedyś był tu gród i kościół. Dzisiaj pozostały ruiny. Poznaj ciekawe miejsce, które warto odwiedzić! ZDJĘCIA

Grodzisko Stary Olkusz – ciekawe miejsce, które warto odwiedzić!

Nie wiadomo, kiedy grodzisko powstało. Znana jest za to przypuszczana data jego zniszczenia. Stało się to prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku, podczas walk polsko-czeskich.

Prawdopodobnie jeszcze w XIV wieku w miejscu, w którym znajdowało się spalone grodzisko postawiono gotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Wokół niego znajdował się cmentarz. Źródła historyczne podają, że w XVI wieku kościół został zmniejszony i przemianowany na kaplicę, która przetrwała do XVII wieku. Obecnie można tam zobaczyć jedynie jej mury i krypty.

Znajduje się tam także monument ustawiony na murze dawnego prezbiterium. Inną pozostałością po kościele jest ołtarz z XVI wieku, który w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, został przeniesiony do bazyliki pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Można go tam oglądać do dziś.