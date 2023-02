Pustynia Błędowska atrakcyjna także zimą. Od strony Róży Wiatru, Czubatki i Dąbrówki zjeżdżają turyści na spacery i... narty Małgorzata Gleń

Pustynia Błędowska nadal przykryta jest śniegiem, co wcale nie zniechęca turystów do przyjazdu tu. Na tej rozległej przestrzeni spacerują samotnie, z rodzinami i psami, jeżdżą na nartach. Pojawiają się tu też ludzie na motocyklach i quadach, ale raczej robią to nielegalnie. Pustynia jest obszarem chronionym.