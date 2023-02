Mieszkańcy Żurady mają dość drogowego koszmaru. Czy remont Starowiejskiej zostanie zakończony w planowanym terminie? Zobacz zdjęcia

Mieszkańcy Żurady koło Olkusza skarżą się na drogowy koszmar, który uprzykrza im życie już od około trzech lat. Najpierw jego przyczyną były prace prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Później rozpoczęta w kwietniu ubiegłego roku przebudowa jezdni.

Obecnie główna droga we wsi prezentuje się gorzej niż niejedna leśna dróżka. Pełno tam dziur, ubytków i nierówności.

- Bez względu na warunki pogodowe droga jest przejezdna tylko dla samochodów terenowych. Jadąc zwykłą osobówką codziennie ryzykujemy poważne szkody w samochodach, nawet zachowując prędkość maksymalną 10 kilometrów na godzinę. Prace posuwają się w ślimaczym tempie, a to co mamy udostępnione do jazdy, to chyba żart. Kto zwróci mieszkańcom koszty napraw uszkodzonych i przedwcześnie zniszczonych samochodów? – napisała w wiadomości do naszej redakcji pani Agnieszka z Żurady (nazwisko do informacji redakcji).