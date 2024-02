Przy Domu Kultury w Wolbromiu stanęło boisko treningowe. Nietypowy obiekt czeka na amatorów piłki nożnej. Zobacz wideo

- Dom Kultury w Wolbromiu ma to do siebie, że zawsze staraliśmy się, aby obiekty sportowe, które powstają pod egidą domu kultury były oryginalne. Po korcie do padla, który wybudowaliśmy siedem lat temu i był to pierwszy taki kort w Małopolsce przyszła pora na boisko. Jest to boisko do treningu piłkarskiego drużyn 2 i 3-osobowych - mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” dyrektor Domu Kultury w Wolbromiu Piotr Gamrot.