Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Olkuszu. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olkuszu wzięli udział w ćwiczeniach wodnych. Odbyły się one na zamarzniętym zbiorniku wodnym w Kwaśniowie (powiat olkuski). Pożarnicy po ocenie grubości lodu przećwiczyli wykorzystanie sań lodowych, samoratowanie oraz poruszanie się po zamarzniętym zbiorniku.

Pasażerowie olkuskiej komunikacji miejskiej mogą już korzystać z aplikacji służącej do kupowania biletów autobusowych. Jedyne co trzeba zrobić, aby móc z niej korzystać, to zarejestrować się oraz zasilić wirtualny portfel środkami.