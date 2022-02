Pasażerowie z Olkusza i okolic mogą kupić bilety autobusowe w aplikacji. Nowość w komunikacji miejskiej ZKGKM [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Pasażerowie olkuskiej komunikacji miejskiej mogą już korzystać z aplikacji służącej do kupowania biletów autobusowych. Jedyne co trzeba zrobić, aby móc z niej korzystać, to zarejestrować się oraz zasilić wirtualny portfel środkami.