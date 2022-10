Mieszkańcy wybrali zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Olkusza na 2023 rok. Wśród nich są: inwestycje, remonty i inne

Mieszkańcy wybrali zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Olkusza

Każdy głosujący mógł wybrać trzy projekty, które jego zdaniem powinny zostać zrealizowane. Jeden o wartości do 50 tysięcy złotych, drugi o wartości do 25 tysięcy złotych i trzeci o wartości do pięciu tysięcy złotych.

- Jestem naprawdę dumny z tego, jak wszyscy olkuszanie angażują się w tę inicjatywę. Serdecznie gratuluję autorom zwycięskich zadań. Jestem przekonany, że przyniosą one wiele radości mieszkańcom naszej gminy – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Pula środków, które zostaną przeznaczone na realizację projektów wynosi milion złotych. 700 tysięcy zostanie przeznaczone na inwestycje i wydarzenia w rejonie miasta a pozostałe 300 tysięcy na inicjatywy na terenie sołectw.