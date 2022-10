Zamek w Rabsztynie w jesiennej szacie prezentuje się fantastycznie! Zobacz ZDJĘCIA Paweł Mocny

Zamek w Rabsztynie to jedna z głównych atrakcji turystycznych gminy Olkusz. Przez cały rok obiekt odwiedzają zarówno turyści z całego kraju jak i olkuszanie, którzy przyjeżdżają tam na przykład na cykliczne wydarzenia. Budowla prezentuje się niesamowicie szczególnie podczas jesieni. To zasługa otaczających go lasów, które mienią się kolorami.