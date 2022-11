W Olkuszu zbierają podpisy pod projektem ustawy "Tak dla in vitro". Do końca stycznia muszą uzyskać 100 tysięcy głosów poparcia

- Półtora miliona par w Polsce w tej chwili ma problem z zajściem w ciąże. Jest to szansa dla wielu rodzin na to, aby mieć własne dziecko. Wbrew temu co niektórzy mówią nie jest to sztuczne zapłodnienie i problem wynikający ze światopoglądów. Jest to zbawienie dla rodzin, które mają problem z niepłodnością - mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Roman Kwaśniewski, który zaangażował się w zbiórkę podpisów w Srebrnym Mieście.