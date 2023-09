W Małopolsce zachodniej nie brakuje turystycznych perełek. Atrakcje regionu wielokrotnie były nagradzane w plebiscytach, konkursach i innych

W Małopolsce zachodniej nie brakuje turystycznych perełek

Mimo że zachodnia część województwa Małopolskiego nie uchodzi za region turystyczny to na jej terenie znajduje się wiele obiektów, które na przestrzeni ostatnich lat były doceniane w przeróżnych plebiscytach, konkursach i innych zestawieniach, w których prezentowane były najciekawsze atrakcje turystyczne województwa, całego kraju a w kilku przypadkach nawet Europy.

Zamki w Małopolsce Zachodniej

Zwiedzanie, punkty widokowe, ciekawe wydarzenia cykliczne i inne ciekawe atrakcje. To wszystko mają do zaoferowania zamki w Małopolsce zachodniej. W regionie znajdują się trzy tego typu obiekty. Są to zamki w: Rabsztynie, Oświęcimiu i Babicach.

Te wielokrotnie pojawiały się w przeróżnych plebiscytach, w których turyści wskazywali najlepsze miejsca do odwiedzenia. Największą liczbą nagród, tytułów, wyróżnień i podobnych odznacza się zamek w Rabsztynie, który znajduje się w powiecie olkuskim.