Trasy rowerowe do 18 km od Olkusza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem w pobliżu Olkusza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Olkusza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Olkuszu ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Olkuszu ma być 23°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Z biegiem Koziego Brodu

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,74 km

Czas trwania wyprawy: 33 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 83 m

Suma zjazdów: 112 m

Buchtini poleca trasę mieszkańcom Olkusza

Kozi Bród bierze swój początek w głębokim jarze porośniętym gęstym lasem, gdzieś pomiędzy Myślachowicami a Płokami. Ale jeszcze kilkaset lat temu źródła rzeki biły znacznie dalej, tuż poniżej wzgórza Galman, nieopodal Lgoty. Intensywnie prowadzona przez człowieka działalność górnicza doprowadziła do obniżenia poziomu wód gruntowych i w rezultacie do ich wyschnięcia.