Starostwo Powiatowe i UMiG w Olkuszu ograniczają obsługę mieszkańców. Powodem wzrost zakażeń koronawirusem [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Zarówno starosta jak i burmistrz Olkusza wydali komunikaty informujące o ograniczeniu obsługi mieszkańców. W budynku urzędu miasta można załatwić sprawy stacjonarnie. Odbywa się to jednak w specjalnie wyznaczonych do tego strefach. Do starostwa powiatowego natomiast można przyjść jedynie po wcześniejszym ustaleniu wizyty.