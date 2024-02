Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Olkuszu. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Olkusz, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez!

Vixomania, czyli jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez odbyła się w piątek (2 lutego) klubie Energy2000 w Przytkowicach. Tego wieczora na prawdę grubą imprezę w przytkowickiej dyskotece rozkręcili Killer, Endriu, Cyprex i Prisoners. Jak zwykle nie zbrakło dobrej muzyki, efektów pirotechnicznych oraz niespodzianek dla klubowiczów. Zobaczcie, co tam się działo.