Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu odznaczeni medalami za długoletnią służbę. Zobacz zdjęcia

Pracownicy olkuskich wodociągów otrzymali odznaczenia za długoletnią służbę

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał sześciu pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu złote medale za długoletnią służbę. Odznaczenia wyróżnionym wręczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

– Tymi medalami mówimy symboliczne „dziękuję”. Niech będzie to dla Państwa źródło satysfakcji i zachęta do kolejnych, wypełnionych sukcesami owocnych lat pracy – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Medal za długoletnią służbę ustanowiony został w 1938 roku, a przywrócony w 2007 roku. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Wniosek o nadanie medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień (medal złoty), po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień (medal srebrny) oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień (medal brązowy).