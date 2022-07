Olkusz. Uwaga na niebezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego! Rosnące przy drodze tuje ograniczają widoczność. Zdjęcia

Źródłem problemu są rosnące tuż przy drodze tuje, które całkowicie zasłaniają wejście na przejście dla pieszych.

- Przed przejściem zwolniłem. Na niewiele się to zdało, ponieważ zauważyłem pieszą dopiero jak weszła na pasy. Gdyby kobieta nie zrobiła kroku w tył, mogło by dojść do tragedii – relacjonuję kierowca z Olkusza, który skontaktował się z naszą redakcją.