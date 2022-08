Olkusz. Trwa nabór przedstawicieli mieszkańców gminy do zespołu do spraw tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Zobacz, jak się zgłosić Paweł Mocny

Trwa nabór mieszkańców gminy Olkusz do zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego (zdjęcie poglądowe) Denis Łaskawiec Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Władze Olkusza powołają zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego. Jego członkami ma zostać dwóch mieszkańców gminy. Ich zadaniem będzie ostateczny wybór zadań zgłoszonych do tegorocznej edycji programu. Swoją kandydaturę do zespołu można zgłosić wypełniając odpowiedni formularz.