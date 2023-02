Olkusz. Pijani, z cofniętymi uprawnieniami na drogach powiatu olkuskiego. Kierowcy zatrzymani przez policję

W niedzielę (12.02. br.) dyżurny Komisariatu Policji w Bukownie otrzymał informację o pijanym kierowcy audi, który jechał przez Międzygórze. Policjanci niezwłocznie udali się w ten rejon, jednak kierowca audi jeszcze przed przyjazdem mundurowych, odjechał z miejsca.

Mając na uwadze niebezpieczeństwo, jakie mógł stworzyć nietrzeźwy użytkownik drogi, policjanci ruszyli na poszukiwania tego kierowcy. Sprawdzając pobliskie okolice w miejscowości Podlipie znaleźli poszukiwany pojazd a w nim kierowcę wraz z pasażerem. Kierującym audi okazał się być obywatel Ukrainy. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. 51-latek miał w swoim organizmie 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo, mundurowi ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych a jego pojazd jest niesprawny i nie ma obowiązkowych badań technicznych. 13 lutego br., policjanci przedstawili mu zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, pomimo sądowego zakazu oraz wystąpią z wnioskiem do sądu o ukarania za wykroczenia, których dopuścił się podczas jazdy m.in. nie zastosował się do znaku drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w Podlipiu. 51-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze.