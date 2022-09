Oddaj głos na Olkusz w "Turystycznych Skarbach Małopolski". Dziewięć atrakcji weszło do drugiego etapu konkursu. ZDJĘCIA

Zgłoszenia atrakcji turystycznych Srebrnego Miasta wysłali: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla oraz podmioty prywatne.

- Zachęcam do głosowania, bo to od państwa głosów zależą wyniki plebiscytu. Uważam, że sam udział w tym konkursie to świetny sposób na promocję naszych atrakcji i zabytków i jestem przekonany, że zachęci on wiele osób do odwiedzenia Srebrnego Miasta. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.