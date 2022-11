Na budynkach szkoły, ośrodka kultury i remizy OSP z gminy Olkusz zamontowano fotowoltaikę. Zobaczcie zdjęcia

- Gdy wokół nas coraz więcej mówi się o rosnących cenach prądu, warto podejmować takie inicjatywy, które doprowadzą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przystąpiliśmy do realizacji dużego projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, który dziś z powodzeniem jest wdrażany na terenie naszej gminy. Zyskują nie tylko konkretne gospodarstwa domowe, ale wszyscy mieszkańcy, gdyż obniżenie zużycia prądu w instytucjach publicznych pozwoli nam wygospodarować środki na inne cele, na przykład inwestycyjne. Dodatkowo konsekwentnie zmieniamy oświetlenie uliczne na energooszczędne LED-owe i prowadzimy negocjacje z Tauronem, by taką modernizacją objąć wszystkie lampy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.