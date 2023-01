Gmina Olkusz z dofinansowaniem na zajęcia w szkołach podstawowych. Samorząd otrzymał blisko 120 tysięcy złotych. Zobacz zdjęcia

Otrzymane z województwa Małopolskiego dofinansowanie ma zostać rozdysponowane między sześcioma szkołami. Będą to: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu.

- Każde wsparcie udzielane szkołom jest bardzo ważne, jest to bowiem inwestycja w pokolenie, które kształtować będzie naszą przyszłość. Program Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, do którego aplikowaliśmy o środki dla naszych szkół, to odpowiedź na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Wszyscy pamiętamy trudności tego czasu, takie jak zajęcia zdalne w szkołach, czy brak bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mimo powrotu nauczania stacjonarnego nadal możemy pozyskiwać środki na poprawę warunków do nauki – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.