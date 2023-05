Bestialsko skatowany ośmioletni Kamil z Częstochowy nie żyje

Bestialsko skatowany przez matkę i ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy, jeszcze niedawno mieszkał w małopolskim Olkuszu, razem ze swoim rodzeństwem i opiekunami, którzy się nie nim znęcali. Tu chodził też do szkoły. Gdy na początku kwietnia trafił do szpitala z rozległymi poparzeniami i złamaniami, także zabliźnionymi, zaczęto się zastanawiać, od jak dawna w tej rodzinie dochodziło do przemocy. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował na jego krzywdę, a być może także jego rodzeństwa? Kamil zmarł 8 maja 2023 roku.

Niemal cały kraj żył sprawą pobitego i poparzonego ośmiolatka z Częstochowy - Kamila. Oprawcami chłopca okazali się jego najbliżsi, 35-letnia matka Magdalena B. i 27-letni ojczym Dawid B., z którymi mieszkał. Chłopczyk miał liczne obrażenia ciała - poparzoną głowę, klatkę piersiową i kończyny, a także spalone włosy. Ośmiolatek był też wychudzony, odwodniony i brudny. Cierpiał okrutnie i być może, gdyby nie reakcja biologicznego ojca, który o wszystkim powiadomił odpowiednie służby. Niestety chłopca nie udało się uratować. Zmarł w nicy z siódmego na ósmego maja 2023 roku w szpitalu w Katowicach.

Matka Kamilka i jego ojczym zatrzymani

W sprawie została zatrzymana matka i ojczym dziecka. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące m.in. usiłowania zabójstwa dziecka i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Miał polewać je wrzątkiem i umieszczać na rozgrzanym piecu. Wcześniej natomiast brutalnie bić i kopać, a także przypalać papierosami. Dawid B. przyznał się do popełnienia przestępstw, jednakże odmówił złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Dawid B., który katował swojego pasierba został aresztowany na trzy miesiące KPP Częstochowa Z kolei matce prokuratura zarzuciła narażanie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielenie pomocy mężowi w znęcaniu się nad chłopcem. Kobieta bowiem nie reagowała na zachowania męża. Magdalena B. przyznała się do popełnienia tych przestępstw i złożyła wyjaśnienia. Twierdziła, że nie pomogła dziecku, bo bała się męża.

Sąd podjął decyzję o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie zarówno dla 35-latki, jak i jej 27-letniego partnera.

Możliwe, że teraz, po śmierci dziecka zarzuty zmienią się. Poniżej tekst napisany przed miesiącem:

Co dalej z dziećmi Magdaleny B.? Sąd podjął decyzję

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał zarządzenie tymczasowe w sprawie sześciorga dzieci Magdaleny B., które mieszkały z nią i Dawidem B. Dwójka najmłodszych zostanie umieszczona w rodzinie zastępczej, a czwórki starszych – razem z Kamilem – w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dwójka najmłodszych, w tym jedno niespełna roczne, to dzieci Magdaleny i Dawida B. Czwórkę pozostałych aresztowana ma z dwoma innymi mężczyznami. Najstarsze z dzieci ma 11 lat. Kamil ma też młodszego o rok braciszka z tego samego ojca.

Gdy Kamil z rodzeństwem mieszkał w Olkuszu...

To nie jest tak, że nikt nie zauważył, że w tej rodzinie źle się dzieje. Gdy Kamil mieszkał w Olkuszu (od sierpnia 2022 do lutego 2023), policjanci wielokrotnie byli w jego domu, m.in. dlatego, że ośmiolatek kilka razy uciekł. Wracał sam, ale nie zawsze. Raz - w listopadzie ub. roku, został odnaleziony na przystanku autobusowym w samej piżamce, był wychłodzony, trafił do szpitala.

Olkuski MOPS trzy razy powiadamiał sąd rodzinny o zaniedbaniach wobec dzieci. To w Olkuszu wdrożono procedurę Niebieskiej karty. I tu też w Sądzie Rejonowym toczyło się postępowanie o umieszczenie dzieci w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, choć ani dzielnicowy ani nikt z MOPS-u nie zauważył ani nie zdobył w trakcie tzw. wywiadu środowiskowego informacji, by w rodzinie dochodziło do przemocy czy znęcania się nad dziećmi. Ta rodzina była raczej, jak to określono - "niewydolna wychowawczo". Coś niepokojącego musiało się jednak dziać, bo inaczej olkuski sąd nie wydałby, w marcu tego roku, postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej Magdalenie B. i Dawidowi B.

Tylko, że wtedy rodzina już wróciła do Częstochowy. Olkuski MOPS przekazał tamtejszemu ośrodkowi całą dokumentację. Wcześniej, w Częstochowie, rodzina też była pod obserwacją MOPSu. Już w czerwcu 2022 r. dyrektor MOPS w Częstochowie złożył wniosek o tzw. zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej, jednak tamtejszy sąd nie wydał postanowienia w tej sprawie.

1 marca Kamil poszedł do szkoły już w Częstochowie. Przez ten miesiąc do tragedii, rodzina była odwiedzana przez pracownika MOPS. Ostatni kontakt odbył się 29 marca rano. Pracownik socjalny widział się wtedy z matką Kamila. Chłopiec w tym czasie był w szkole - potwierdziła to placówka. Prawdopodobnie to właśnie w tym dniu - w godzinach popołudniowych lub wieczornych - doszło do tragicznych zdarzeń. 3 kwietnia w odwiedziny do synów przyszedł ich biologiczny ojciec. To on znalazł poparzonego Kamila, wezwał pomoc.

Rodzina B. mieszkała w Częstochowie w dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią razem z siostra Magdaleny B., jej mężem i dziećmi. Nikt z nich nie pomógł chłopcu.

Do katowania dziecka mogło dochodzić już w Olkuszu

Według lekarza chirurga z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka najstarsze złamania w Kamila prawdopodobnie powstały około miesiąc przed tym, jak trafił do szpitala, miał m.in. złamania obydwu rąk i nogi. Czy wtedy mieszkał jeszcze w Olkuszu? To być może wykaże śledztwo.

Trudno uwierzyć, że nikt, np. w szkole, nie zauważył, że dziecko jest katowane. Jak udało nam się dowiedzieć, do szkoły w Częstochowie chodził z ręką w gipsie i urazami na twarzy. Czy gdy uczył się w Olkuszu też tak było? Nie wiemy. Ale przecież ośmiolatek tak bez przyczyny z domu nie ucieka. Czy więc zrobiono wszystko, by pomóc chłopcu?

