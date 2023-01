Życzenia z okazji urodzin 2023. Piękne, zabawne i oryginalne życzenia urodzinowe, które złożysz rodzinie i znajomym! 5.1.2023

Dlaczego świętujemy urodziny?

Tradycje związane z obchodzeniem urodzin

Życzenia z okazji urodzin:

W dniu, kiedy kończysz latek xx, życzę Ci

Tortu pysznego i zabawy na całego,

Dobrych w szkole stopni i samych przyjemności,

Niech uśmiech na Twej twarzy co dzień gości,

A prezenty sprawią Ci mnóstwo radości,

Dużo szczęścia i słodyczy,

kochana mama/babcia/ciocia życzy

***

Nie będę kłamać czy oszukiwać,

Chcę żebyś zawsze szczęśliwa chodziła.

Na Pewno uśmiechnięta

w dniu twojego święta.

Abyś duchem zawsze młoda była,

i z problemów nic sobie nie robiła.

***

Kochana, z okazji urodzin przesyłam życzenia,

niech spełniają się Twoje marzenia!

Samych wspaniałości i pysznego życia,

dużo ciastek - żadnego tycia!

Zdrowie niech Ci zawsze sprzyja,

no a szczęście nie omija!

Dużo pomyślności życzy....

***

Życzenia na pewno już najbliżsi składali,

ale jest jeszcze jedna osoba, która o nich pamięta.

Ona właśnie Tobie chce życzyć: dużo zdrowia i słodyczy,

wielu wrażeń, miłych wspomnień,

aby się wszystkie marzenia się spełniły.

***

Urodziny, to czas wyjątkowy,

więc i prezent wyjątkowy mam dla Ciebie,

by Ci było niczym w niebie.

Życzę Ci chwil pełnych radości,

uśmiechu i miłości.

Niezapomnianych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń.

***

Dziś Twe święto - składam życzenia,

niech spełniają się Twoje marzenia!

Dużo uśmiechu, pasma sukcesów,

wyłącznie udanych interesów!

Dużo szczęścia i słodyczy,

w dniu urodzin XXX życzy!

***

... lat dziś kończysz,

więc zapraszaj gości.

Święto to wystrzałowe,

jak nasz prezent wyjątkowe.

By życzenia się spełniły,

a marzenia ziściły.

Życie garściami łap

i uśmiech na twarzy miej.

***

Ile na Saharze piasku,

ile drzew spotykasz w lasku.

Ile kwiatów liczy łąka

ile kropek ma biedronka

tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu Urodzin Tobie życzy....

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

Piwa, wódki i miłości.

***

Życzę Ci mój drogi,

Mądrych słów wypowiedzianych w

odpowiednim momeńcie.

Rąk chętny ci zawsze do pomocy,

nawet o czwartej w nocy.

Podróży zamorskich,

auta bez kredytu i picia bez limitu.

***

Szampan się leje, prezentów nie sposób zliczyć.

W tym ważnym dniu przypominam: na mnie zawsze możesz liczyć.

Życzę Ci zdrowia, wielu wspólnych przygód,

Dużo szczęścia. Życia pełnego wygód.

Samych dobrych ludzi wokół Ciebie.

I żebyś nigdy nie zmieniał siebie!

Bo takiego wszyscy Cię kochamy,

I w Twe urodziny całusy Ci wysyłamy!

***

Mało stresu i depresji,

mało zmartwień i przykrości.

Dużo szczęścia i domu z ogrodem,

Przyjaciół pogodnych i dużo słodkości,

z życia samych radości.

***

Kochana/ Kochany

z okazji Twoich urodzin życzę Ci

jak Śpiewała Maryla "Kolorowych Jarmarków...",

by Twoje życie obfitowało w radość, kolory, piękne widoki i podróże, wspaniałych i kochających ludzi, cudowne doświadczenia, pyszne jedzenie....

Sięgaj gwiazd, bo one są bliżej niż myślisz....

i pamiętaj co tym co śpiewał Grechuta "ważne są tylko te dni których jeszcze nie znamy"

Dużo Dobrego i Najlepszego

***

Nigdy nie zbaczaj ze swojej drogi,

którą wybrałaś w wędrówce życia,

choćby Ci ciernie raniły nogi,

a cel wydawał się nie do zdobycia!

***

Gdy przybywa Ci kolejny rok,

I nadal marzy Ci się skok,

Pędzę do Ciebie z życzeniami,

Co byś nadal gnał za marzeniami.

A co by marzenia zostały zrealizowane,

Skoczyć na bungee będzie Ci dane!

***

Dzień powitał nas radosny,

W kolorowej bańce możliwości,

Przyjmij więc w prezencie,

Moje życzenie i kochające serce.

***

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia

Posłuchaj co Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń.

***

Bukiet najserdeczniejszych życzeń Ci śle:

radości z każdego dnia,

uśmiechu i szczęścia,

oraz wszelkiej pomyślności.

***

Dzisiaj radosna jest nowina

Urodziny ma …

O rok starsza dzisiaj jest,

Tak więc życzę jej all the best!

***

Dziś są Twoje URODZINY

tak więc nie rób smutnej miny!

To dzień piękny i wspaniały,

szczęściem przepełniony cały.

Tak więc życzę Tobie szczerze:

powodzenia w całej Twej karierze!

Oprócz tego dużo zdrowia,

wytrwałości…oraz kasy mrowia!

***

Są ludzie co potrafią

przekazać w serce

promyk słońca

dając nam uczucie te

że to życie nie jest złe.

***

Czasem jest to słowo miłe

myśl wysłana wraz z uśmiechem

co nam ciepło przekazuje

jak cichym oddechem..

***

Takie to szczere, proste życzenia

Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń,

Moc słodyczy, nic goryczy

Tego Tobie... życzy!

***

Rośnij duża, dzielna, zdrowa,

W 100% procentach odlotowa.

Nie zaglądaj do kieliszka,

Bo ci będzie grała kiszka.

Teraz coś dla Twojej główki,

By nie było z niej makówki:

Śmiej się dużo, ucz się mało,

Na klasówkach ściągaj śmiało.

Bądź pomocna jak komputer,

Szybka jak japoński skuter.

Sympatyczna jak maskotka

i słodziutka jak szarlotka.

Te życzenia są dla Ciebie,

byś czuła się jak W SIÓDMYM NIEBIE!

***

Delikatnie przytul mnie,

ciepło prześlij choć myślami

i pocałuj czule tak,

niech rozbłyśnie marzeniami.

Jest ich przecież wiele w nas,

serce w sobie je schowało

czeka tylko na ten gest,

by jak struną w nim zagrało.

***

Dzień Urodzin się już zbliża,

Więc życzenia Tobie śle.

Aby wszystko się spełniło,

O czym marzysz o czym śnisz.

Gdy pogodne mijały sny,

Z głębi serca życzę Ci.

Dużo szczęścia i radości,

Dużo słońca wielu przygód.

***