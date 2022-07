Życzenia z okazji osiemnastki! Zabawne, krótkie, ale i od serca! Jakie życzenia złożyć z okazji 18 urodzin?

Jak spędzić 18 urodziny?

Życzenia z okazji 18 urodzin:

Nie daj sobie w kasze dmuchać,

dobrych rad się staraj słuchać.

Rób pieniądze, lecz uczciwie,

traktuj wszystkich sprawiedliwie.

Szanuj zdanie innych ludzi,

kochaj to, co Miłość budzi.

I nie pozwól, by przykrości,

pozbawiały Cię radości.

***

Jako, że nastał dzień Twych 18 urodzin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań

***

Dużo zdrówka, szczęścia i radości

każdego dnia pełnego miłości.

Wielkiego świata poznania

w lotto milionów wygrana.

Tego z serca Ci życzymy

i hucznie Twe urodziny obchodzimy!

***

Sukcesów w dorosłym życiu,

dużo uśmiechu, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

przyjemnych w Twym życiu zdarzeń.

***

Przed Tobą droga daleka,

przed Tobą sam życia kwiat.

Bądź przez wszystkich kochany.

Nigdy nie zaznaj goryczy

Tego Ci serce me życzy.

***

Nie życzę Tobie, abyś pośród błota,

znalazł pierścień ze szczerego złota.

Lecz życzę Ci, żebyś w bezdusznym tłumie

spotkał serce, które Cię zrozumie.

***

Życia słodkiego jak tort,

We wszystkich kolorach tęczy.

Niech Twoje noce i dni,

Mają urok i czar.

Jak uśmiech serdeczny.

***

Do odważnych świat należy.

Uwierz w siebie!

Stań przy sterze!

Poznaj teraz nowe porty,

Niech serce będzie Ci mapą,

A uśmiech paszportem.

***

Dorosłości czas już nastał,

czas dzieciństwa w tyle został.

Chociaż wiele wciąż przed Tobą,

pozostawaj zawsze sobą.

***

Radości z każdego dnia,

szczęścia, które wiecznie trwa.

Sukcesów w każdej dziedzinie życia.

Z całego serca Tobie życzę!

***

Niech anioł Cię chroni

przed złem tego świata,

a miłość da Ci siłę

na walkę z przeciwnościami losu.

***

W dniu wejścia w dorosłych świat

niech wszystkie smutki odejdą w dal.

Niech się śmieje do Ciebie świat

blaskiem długich i szczęśliwych lat.

***

W dniu 18 urodzin życzę Ci:

subtelnej niecierpliwości wiosny,

łagodnego wzrastania lata,

cichej dojrzałości jesieni

i mądrości dostojnej zimy.

***

18 życzeń na 18 urodziny.

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu,

dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia,

ciągłej radości, szczęścia w miłości,

przyjaciół nowych, snów kolorowych,

rodziny licznej, pociechy ślicznej,

wspaniałej pracy, wysokiej płacy,

domu z ogrodem, psa z rodowodem,

pomysłów wielu, dojścia do celu,

rekordów bicia, i stuuuuuuuu lat życia.

***

Kiedy wspomnisz te młode chwile,

które odeszły w mroczną dal,

a które dały Ci szczęścia tyle,

poczujesz w sercu cichy żal.

Zatęsknisz wtedy do tej przeszłości,

w której Ci jaśniał cały świat.

Bo zapamiętaj, że czas młodości

to najpiękniejszy życia czas.

***

Zdrowia, szczęścia, mnóstwa gwiazd nocą,

wspaniałych przebudzeń po krzepiącym śnie,

wygodnych butów, ciepłych zimą skarpetek,

ciszy wśród opadających płatków śniegu

i zobaczenia, że każdy z nich jest słońcem.

***

Każdy może się weselić,

kiedy 18-nastka strzeli,

kiedy mocno już wypali,

niech się wtedy wszystko wali.

Wali, pali i rujnuje,

i nikogo to nie rusza,

bo się już dorosłą czuje

Osiemnastoletnia dusza.

***

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci.

Lecz słowa, które zostaną w pamięci,

życzę szczęścia, dużo radości

i długiej szczęśliwej przyszłości.

Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,

niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie.

Wszystko co piękne i wymarzone.

W dniu Twych urodzin niech będzie spełnione

***

***

W dniu swoich urodzin obejrzyj się za siebie,

a potem - spójrz w przyszłość.

Czy rozpoznajesz przebytą drogę?

Czy wiesz, dokąd idziesz?

Czy widzisz wskazania wewnętrznego kompasu,

który wyznacza kierunek Twojego życia?

***