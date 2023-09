Życzenia na imieniny 2023! Pomysły na piękne, oryginalne i uniwersalne życzenia imieninowe dla niej i dla niego! 21.09.2023

Czym są Imieniny?

O czym warto pamiętać składając życzenia z okazji imienin?

Pomysły na drobny upominek z okazji imienin:

Ciekawostki imieninowe:

Życzenia imieninowe 2023

Twoje imię w kalendarzu

to jest Twój szczęśliwy dzień.

Poczta kwiatów w korytarzu

już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca

i uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca

dziś są imieniny Twe!

***

Życzenia na imieniny

wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat!

***

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

***

Uśmiechu w każdej sekundzie,

radości w każdej minucie,

przyjaźni w każdej godzinie,

szczęścia każdego dnia,

miłości przez całe życie!

***

Wszystko co było Twoim marzeniem,

co jest i będzie w przyszłości,

Niech nie uleci z cichym westchnieniem

lecz niech się spełni w całości...

***

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las,

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy ...

***

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

***

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

czerp z życia same radości!

Niech los Ci zawsze sprzyja,

a co złe niech Cię omija.

Dużo słodkości, szczęścia w miłości,

samych luksusów, milion całusów.

Niech odejdą precz gorycze

z głębi serca Tobie życzę.

O czym myślisz, o czym marzysz

niech Ci w życiu się przydarzy!

Najlepszego z okazji Twych imienin!

***

Dzień Twych imienin z kalendarza,

okazję miłą do życzeń stwarza:

słońca, kwiatów, pomyślności,

zdrowia, sił i wytrwałości.

Wypełnienia wszystkich marzeń,

pomyślnego planu zdarzeń,

aby szczęście Ci czuwało,

i życzenia te spełniało.

***

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

***

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,

z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej, jak umiesz…

***

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

***

Imieniny – dzień radosny,

Pełen kwiatów, zapach wiosny,

Wszyscy złożyć chcą życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci

I niech czas radośnie leci!

Niech odejdą smutki, złości

I powróci czas radości!

Te życzenia, choć z daleka,

Płyną jak wzburzona rzeka

I choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone!

***

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc – wszystkiego po trosze!

***

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

***

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy…

***

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

***

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

***

Wszystko co było Twoim marzeniem co jest i będzie w przyszłości,

Niech nie uleci z Cichym westchnieniem lecz

NIECH SIĘ SPEŁNI W CAŁOŚCI!

***