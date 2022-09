Wzrosła cena biletu na pociąg do Krakowa. Z Olkusza teraz kosztuje tyle samo co na minibus. Podwyżka nie ominęła też Chrzanowa. ZDJĘCIA

Wzrosła cena biletu na pociąg z Olkusza do Krakowa

Dzisiaj, 14 marca uruchomione zostało połączenie kolejowe Olkusz-Kraków. Z pierwszych kursów skorzystało kilkudziesięciu pasażerów. Głównie były to osoby dojeżdżające do pracy lub na studia. Pociąg ma…

Jeszcze do niedawna bilet na podróż koleją kosztował 9 złotych. Po wprowadzonych podwyżkach cena wzrosła do 12 złotych. Teraz bilet na pociąg kosztuje tyle samo co na minibus. Ceny wzrosły także w sąsiednim powiecie chrzanowskim. Zamiast 7,50 z Trzebini do stolicy Małopolski pasażerowie płacą tam 9 złotych.

Ceny wzrosły także w przypadku połączeń Bukowno-Kraków, Jaroszowiec Olkuski-Kraków oraz Wolbrom-Kraków.