Wycieczki rowerowe do 18 km od Olkusza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe z Olkusza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Olkusza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Dolinki Jurajskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,13 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 257 m

Suma podjazdów: 1 867 m

Suma zjazdów: 1 877 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Olkusza

Plan dosyć prosty - pokręcimy się wśród dolinek podkrakowskich. Będziemy korzystać z licznie dostępnych szlaków rowerowych oraz szlaków pieszych. Odwiedzimy sześć dolinek: Dolina Prądnika, Dolina Kluczwody, Dolina Kobylańska, Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Bielchowicka. Każda z nich to perełka przyrody, która odsłania nam swoje walory. Szemrająca woda strumieni, przepiękne skałki wszystko to sprawia, że jesteśmy sama na sam z przyrodą. To naprawdę wciąga :-). Mój początek to miejscowość Racławice i darmowy parking przy gminnej bibliotece. Przyklejamy się do niebieskiego szlaku rowerowego i w okolicach Koloni Zachodniej zmieniamy na rowerowy szlak zielony. Po napotkaniu szlaku czerwonego rowerowego (Góry Kamiowskie) podążamy nim aż do Koloni Wschodniej, gdzie przesiadamy się na czarny rowerowy. W miejscowości Gacki kończy się czarny szlak rowerowy. Stąd drogą dojeżdżamy do Ujazdu i trzymamy się niebieskiego szlaku rowerowego. W okolicach Będkowic zmieniamy szlak na żółty turystyczny (tak dla odmiany:-)) ale tylko na chwilę. W Radwanowicach trzymamy się czarnego szlaku turystycznego (z małymi kłopotami) aby znowu napotkać niebieski szlak rowerowy od którego zacząłem i nim wrócić na miejsce startu. W wielkim skrócie tak wygląda opis traski. Oczywiście jak to bywa z jazdą po kresce czasami może nas coś zaskoczyć :-). 71% to bezdroża.

