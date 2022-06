Wolbrom. Łuczniczy Puchar Lata 2022. Zobacz, jak zawodnicy rywalizowali w turnieju. ZDJĘCIA

Łucznicze zmagania w Wolbromiu

Lejący się z nieba żar nie przeszkodził w uzyskaniu najlepszych wyników. Na spragnionych, czekały zgrzewki wody mineralnej, a także słodkie bułeczki. Z kolei po zakończeniu zmagań sportowych, wszyscy mogli skosztować kiełbasek z grilla.

Były to kolejne udane zawody łucznicze. Dzieci rywalizowały na dystansie 10 i 5 metrów. W kategorii wiekowej Młodzików młodszych strzelano do tarcz z odległości 15 i 10 metrów. Natomiast Młodziki i Młodziczki do „dziesiątki” mierzyli z 40 i 20 metrów.