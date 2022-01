Weekend w Olkuszu i okolicach. Będzie nocna zabawa w MOK, gry, zabawy i inne. Weekend od 21 do 23 stycznia [PRZEGLĄD] Paweł Mocny

Coraz więcej wydarzeń jest odwoływanych ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem. Mimo to, w nadchodzący weekend (od 21 do 23 stycznia) mieszkańcy Olkusza i okolic mogą wybierać spośród kilku wydarzeń weekendowych. Głównie są to oferty placówek kultury przygotowane na tegoroczne ferie.