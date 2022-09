W Olkuszu uczy się 150 uchodźców z Ukrainy. Większość z nich uczęszcza do szkół podstawowych

W Olkuszu uczy się 150 uchodźców z Ukrainy

W olkuskich szkołach podstawowych wraz z 1 września naukę rozpoczęło około 100 uchodźców z Ukrainy. W szkołach średnich jest ich natomiast około 50.

Jak podkreślają urzędnicy ciężko jest określić konkretną ilość osób z Ukrainy, które uczęszczają do olkuskich szkół ponieważ uchodźcy często zmieniają miejsce zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę. Podane liczby mogą zatem ulegać zmianom.

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu już w najbliższych dniach instytucja przekaże do szkół podstawowych wyprawki dla pierwszoklasistów. Wraz z nimi do placówek trafią także ulotki w języku ukraińskim. Mają one opowiadać o atrakcjach Olkusza i Rabsztyna.