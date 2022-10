W Olkuszu mają pralnię w iście amerykańskim stylu. Można zrobić pranie przy okazji wyjścia na zakupy Redakcja Kraków

W Olkuszu mają pralnię samoobsługową, jaką oglądaliśmy głównie w amerykańskich filmach. To dla mieszkańców połączenie dwóch w jednym i wcale nie chodzi o moc środka piorącego. Pralnia znajduje się w niedaleko targowiska, więc można puścić pranie, zrobić zakupy i wrócić do domu. Poza tym, w perspektywie zapowiadanych podwyżek energii, może w ramach oszczędności właśnie takie publiczne pralnie będą przeżywały oblężenie? To może być także miejsce spotkań towarzyskich.