W Kluczach powstanie nowy parking dla odwiedzających Różę Wiatrów. Trwają prace związane z budową obiektu [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Pustynia Błędowska to jedna z największych atrakcji turystycznych powiatu olkuskiego. Spośród trzech miejsc, z których można podziwiać ten unikatowy obiekt przyrodniczy, najpopularniejsza jest Róża Wiatrów - piękne tarasy. W sezonie letnim oraz wiosennym odwiedza ją porównywalna ilość osób do tej, która spaceruje po Krupówkach. Wiąże się to jednak z problemami parkingowymi.