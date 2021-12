Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Olkusz, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

Przegląd tygodnia: Olkusz, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rysie, dziki, jelenie. Dzikie zwierzęta na ogół boją się ludzi i starają się ich unikać. Nie boją się natomiast fotopułapek. Takie ujęcia chcą wykorzystać filmowcy z Wadowic. Lektorem będzie Krystyna Czubówna. Zobaczcie zdjęcia i film. Kliknijcie w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Karp to ryba bez której większość Polaków nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji. Rosnąca inflacja odbiła się także na cenie tego świątecznego produktu. W tym roku za kilogram karpia zatorskiego trzeba zapłacić ok. 22 zł. Jak przypominają sprzedawcy przed rokiem kosztował on 16 zł.