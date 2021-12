Świąteczne spotkanie w Dolince na osiedlu Młodych w Olkuszu. Były prezenty, święty Mikołaj i alpaki [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Sławna w Olkuszu Dolinka jest sercem osiedla Młodych. Choć wydarzenia, które odbywają się tutaj co jakiś czas, nie są organizowane z ogromnym rozmachem, to rodzinnego klimatu z pewnością nie można im odmówić. Nie zabrakło go w przypadku świątecznego spotkania. Mieszkańcy tłumnie pojawili się w Sosnowa Cafe, aby spotkać się ze świętym Mikołajem i spędzić wspólnie czas.