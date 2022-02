Sterty śmieci zalegają na drodze biegnącej wzdłuż koryta Baby w Olkuszu. Puszki, butelki, worki, plastiki i wiele innych [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Spacer, bieg czy wypad na rower do lasu kojarzy się głównie z ładnymi widokami, świeżym powietrzem i relaksem. Bardzo często krajobraz leśny „przyozdabiają” śmieci. O ile zazwyczaj są to małe odpady takie jak butelki i puszki to nie raz można się natknąć na małe wysypiska. Tak jest przy drodze leśnej w pobliżu ulicy Żuradzkiej w Olkuszu. Prawie półtorakilometrowy odcinek biegnący wzdłuż koryta Baby przypomina bardziej wysypisko śmieci niż drogę leśną.