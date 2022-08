SPR Olkusz rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Klub zagra w pierwszej lidze w nieco zmienionym składzie. Poznajcie szczegóły. ZDJĘCIA OPRAC.: Paweł Mocny

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz rozpoczyna przygotowania do nowego. Podopieczne Marcina Księżyka, po trzech jednostkach treningowych na bieżni lekkoatletycznej wybiorą się do nadmorskiego Rewala, gdzie spędzą dziewięć pracowitych dni. Po powrocie do Olkusza w planach są mecze kontrolne oraz zajęcia na własnym parkiecie. SPR zapowiada także zmiany kadrowe w drużynie. Poznajcie szczegóły.