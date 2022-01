Spacer do 34 km od Olkusza. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki spacerowe z Olkusza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Olkusza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Olkuszu ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Olkuszu ma być -1°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Ojcowski Park Narodowy

Stopień trudności: 2

Dystans: 10,62 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 706 m

Suma zejść: 467 m

Pawemark poleca trasę spacerowiczom z Olkusza

Spacer po Dolinie Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (park narodowy w Polsce, utworzony w 1956) oraz po otaczających ja skałach wapiennych z wypadem do Jaskini Łokietka (jaskinia krasowa o rozwinięciu poziomym w Dolinie Sąspowskiej w północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego, udostępniona dla ruchu turystycznego)

Nawiguj