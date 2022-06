Spacer do 34 km od Olkusza. Pomysły spędzenie czasu w weekend 25 - 26 czerwca

Wycieczki ze spacerem w okolicy Olkusza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Olkusza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Dolina Sąspowska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,79 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podejść: 229 m

Suma zejść: 300 m

Trasę spacerową mieszkańcom Olkusza poleca Buzzer

Świetna trasa na niedzielne popołudnie. Urocze miejsce w otulinie drzew i skałek. W dolince poczuć chłodniejszy klimat dlatego idealna trasa na upalne dni. Praktycznie na całej długości jest płasko. GPS pokazuje dużą różnicę wzniesień ale to są błędne wskazania. Trasę przeszliśmy z 1,5 rocznym dzieckiem w wózku zatrzymując się co chwilę na robienie zdjęć i zmianę pieluchy dlatego jej przejście zajęło nam prawie 2 godziny. Sam przeszedłem tę trasę w 40min idąc dość szybko i bez zatrzymywania się.

Zalety: