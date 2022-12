Ścieżki rowerowe do 18 km od Olkusza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem w okolicy Olkusza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Olkusza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,89 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 264 m

Suma podjazdów: 2 284 m

Suma zjazdów: 2 243 m

Trasę rowerową mieszkańcom Olkusza poleca Aza

Po latach znowu odwiedzam Dolinki Krakowskie, które jednym słowem można określić - CUDNE ! Wspaniałe widoki, przepiękna przyroda - czasami czujesz się nią pochłonięty :-), wapienne skałki, które wyrastają to raz z lewej to raz z prawej strony, ukazując swoje piękno. Dolinki z szemrającą wodą i ta wilgoć, mógłbym przysiąc że 100% :-). Pięknie ! Szlaki też się trochę zmieniły :-) w dwóch miejscach zaskoczył mnie asfalt :-) a pamiętam jak dawniej był piękny szuterek - mieszkańcy pewnie narzekali :-). Traskę zaliczam do średnio trudnych ze względu na sumę przewyższeń oraz niektóre odcinki, które mogą sprawić problemy rowerzystom mniej wprawionym. Generalnie wszystko można przejechać lub przeprowadzić :-). 35% traski to bezdroża.

