Schron przeciwatomowy w Olkuszu miał pełne wyposażenie. Zobaczcie co tam było. Mamy zdjęcia

Co ze schronem przeciwatomowym w Olkuszu?

Strażacka kontrola sprawiła, że wielu mieszkańców Srebrnego Miasta zaczęło zastanawiać się co się dzieje ze schronem przeciwatomowym przy Alei 1000-lecia.

Schron przeciwatomowy nie został jednak uwzględniony na liście miejsc do sprawdzenia z uwagi na fakt, że znajduje się on na terenie prywatnym. O to co dzieje się ze schronieniem zapytaliśmy zatem prezesa OFNE Emalia S.A. Wiesławowa Cadera.

W rozmowie z „Gazetą Krakowską” prezes firmy poinformował, że hala, na terenie której znajdował się schron atomowy została sprzedana a nowy właściciel zasypał miejsce ukrycia.