Puszki, butelki, plastiki i wiele innych śmieci przy Zalewie Wolbromskim. To pozostałości po odbywających się tam imprezach [ZDJĘCIA]

Puszki, butelki, plastiki i wiele innych śmieci przy Zalewie Wolbromskim

Obszarem zarządza gmina Wolbrom oraz wolbromskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Śmieci sprzątane są regularnie. Co poniedziałek przyjeżdżają pracownicy odpowiednich instytucji i wywożą te odpady. Dodatkowo, co jakiś czas razem z gminą organizujemy też akcje sprzątania świata – komentuje Przemysław Dudek, prezes wolbromskiego PZW.

Przy Zalewie Wolbromskim nie brakuję pojemników na śmieci. Są one porozstawiane w taki sposób, by każda osoba odwiedzająca to miejsce miała do nich łatwy dostęp.