Przegląd tygodnia z 12.12.2021 w Olkuszu. Najważniejsze wydarzenia od 5.12 do 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zima w ostatnich latach kojarzy nam się z głównie z chłodem, krótki dniami i nudą. Nie musimy jednaka w tym okresie rezygnować z aktywności, wręcz przeciwnie. Warto wybrać się na krótką wycieczkę i odwiedzić ciekawie miejsca, których w okolicach Chrzanowa, Olkusza, Oświęcimia i Wadowic znajdziemy całkiem sporo. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji na to, jak ciekawie i aktywnie można spędzić czas zimową porą.

Do pięciu lat pozbawienia wolności może grozić 43-letniemu kierowcy renault, który wymusił pierwszeństwo przejazdu na policyjnym patrolu. Co więcej po otrzymaniu polecenia zatrzymania się do kontroli drogowej kierowca podjął próbę ucieczki. Gdy policjantom udało się ująć 43-latka okazało się, że był on pijany.

Sieć polskich autostrad i dróg ekspresowych dynamicznie się rozwija, kierowcy otrzymują do swojej dyspozycji coraz więcej nowych odcinków. Poruszanie się po tego typu drogach wymaga od kierowcy innych umiejętności w porównaniu do jazdy po mieście. Drobny błąd, który w warunkach miejskich doprowadzi "tylko" do kolizji, może na autostradzie spowodować bardzo poważny wypadek, a nawet karambol, w którym wiele osób odniesie obrażenia, a skutki mogą być jeszcze bardziej tragiczne.