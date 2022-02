Przegląd prasy 7.02.2022 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

Prasówka Olkusz 7.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.

Cyjanek to śmiertelna trucizna. Kojarzy się z filmami szpiegowskimi i powieściami kryminalnymi. Okazuje się, że cyjanek można kupić w Internecie. Aż dwie fiolki, każda po ok. 10 g, kupił 27-latek z powiatu olkuskiego. Zażył wszystko, popijając wodą mineralną w swoim samochodzie, który zaparkował przed Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc w Jaroszowcu (powiat olkuski). Nie miał szans na przeżycie, choć pielęgniarki, potem strażacy i ratownicy medyczni, walczyli o jego życie przez ponad godzinę. Z Krakowa przyleciał śmigłowiec LPR, zjawiła się również specjalna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Wszystko na nic. Cyjanek zabiła młodego mężczyznę. Śmiertelna dawka cyjanku to 150-500 mg.

