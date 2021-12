Przegląd prasy 29.12.2021 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

Prasówka Olkusz 29.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Obwodnica Klucz zmniejszy ruch drogowy w miejscowości oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja otrzymała już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Duża część mieszkańców nie kwestionuje tego, że obwodnica jest potrzebna. Mają oni za to zastrzeżenia, co do planowanego przebiegu drogi.