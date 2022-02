Przegląd prasy 20.02.2022 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

Prasówka 20.02 Olkusz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Olkuszu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pięć osób trafiło do szpitala po tym, jak uczestniczyli w wypadku drogowym, do którego doszło na drodze łączącej Bukowno z Jaworznem. Samochód, którym jechali dachował i wpadł do przydrożnego rowu.