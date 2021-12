Przegląd prasy 16.12.2021 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

Azyl, twierdza, oaza spokoju, własne miejsce na ziemi - taki powinien być dom. Bezpieczny, przytulny, nasz. Dla znanych osób, które na co dzień wiodą intensywne życie w blasku fleszy, posiadanie własnego domu, z dala od miejskiego gwaru, to jedno z podstawowych marzeń. Zobaczcie, jak za miastem mieszkają gwiazdy!

Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 94 na terenie gminy Wielka Wieś. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Od środy 15 grudnia na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów ruch samochodów odbywa się po jednym pasie w kierunku Krakowa i po jednym w kierunku Olkusza.

Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.

Od rana (15.12.2021) to główny temat dla mieszkańców pow. olkuskiego. Na ich oczach znikają trzy rzeki - Sztoła, Baba i Biała. Już za kilka dni może w nich nie być wody. Biała Przemsza (płynąca z Małopolski na Śląsk) też straci zasilanie, bo te trzy rzeki wpływają do niej. Kopalnia Olkusz - Pomorzany wyłączyła pompy odwadniające sztolnie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego z wędkarzy wyławiających właśnie (poranek 15 grudnia) siatką ryby ze Sztoły, większość pomp już nie działa. W Sztole, Babie i Białej poziom wody opada bardzo szybko. Widać tam coraz więcej śmieci oraz szczątków zwierząt.