Przegląd prasy 13.02.2022 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

Pączki są nieustająco najlepszym smakołykiem i symbolem karnawału. Sprawdziliśmy, które cukiernie oraz piekarnie w Olkuszu i powiecie olkuskim cieszą się pod tym względem uznaniem wśród internautów według opinii w Google, ale także bezpośrednio od naszych Czytelników, którzy przy takich okazjach chętnie dzielą się swoim zdaniem. Przejdź do galerii i zobacz listę TOP 15 miejsc w Olkuszu i okolicy, gdzie można kupić pyszne pączki.

Na drogach w powiecie olkuskim doszło dzisiaj, 12 lutego, w godzinach popołudniowych do dwóch wypadków. Jeden miał miejsce na granicy gmin Olkusz i Klucze. Do drugiego doszło w Bydlinie (gm. Klucze). Na miejscu interweniowały służby. Dwie osoby zostały zabrane przez pogotowie do szpitala.