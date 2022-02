Przegląd prasy 11.02.2022 Olkusz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Olkusza

W budżecie powiatu olkuskiego widnieje 50 tysięcy złotych na dofinansowanie leczenia niepłodności. W grę może wchodzić także pomoc w przypadku, gdy para zdecyduje się na skorzystanie z metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. O ile wielu mieszkańców popiera ten pomysł, to pojawiły się także głosy sprzeciwu. Do radnych wpłynęło bowiem pismo mieszkańców sprzeciwiających się dopłatom do zapłodnienia tym sposobem.